James Harden déjà en forme(s)

Vingt-quatre heures après avoir repris l’entraînement avec ses coéquipiers et son nouveau coach, James Harden était en tenue cette nuit pour affronter les Spurs. Silencieux avant, pendant et après le match, il termine avec 12 points à 3/10, 3 rebonds, 4 passes et 3 balles perdues en 21 minutes, tandis que ses Rockets s’imposent 112-98.

« Il a été bon. Ce que je veux dire, c’est que c’est évidemment un très grand joueur, et il peut faire tellement de choses avec ou sans ballon » a réagi Stephen Silas, le nouveau coach de Houston. « Défensivement, il a de supers mains, il crée et il est intelligent. De l’avoir avec nous était super. »

Physiquement, James Harden est apparu avec quelques kilos de trop, mais la technique et le coup d’œil sont intacts quand il s’agit de réussir le step-back à 3-points ou de finir au cercle, et dans 10 ou 15 jours, à son poids de forme et avec du foncier, on devrait retrouver le vrai James Harden. À Houston ou ailleurs…

« Je ne sais pas s’il est proche de sa forme habituelle. Je ne le connais pas assez pour connaître la réponse » a répondu l’entraîneur à propos de cette allure grassouillette.

À ses côtés, John Wall inscrit 15 points, et il assure qu’il profite du moment présent même si James Harden a des envies de départ. « Au final, il fera ce qu’il y a de mieux pour lui, et la franchise fera ce qu’il y a de mieux pour elle » résume le meneur. « Le plus important, c’est que lorsqu’il entre sur le terrain ou lorsqu’il s’entraîne, nous soyons concentrés sur le basket. Je ne tente pas de lui poser des questions sur ça car c’est personnel. Tout ce qui me préoccupe, c’est de savoir comment rendre les Rockets les meilleurs possibles pendant que tout le monde est là. »