Steve Kerr : « Le retour de Kevin Durant va stimuler Klay Thompson »

Dimanche, Kevin Durant a effectué sa grande rentrée après 18 mois sans jouer. L’ailier a pris son temps pour soigner sa rupture du tendon d’Achille, et Steve Kerr a suivi ce retour même si le MVP 2014 n’est plus aux Warriors.

« On veut que Kevin retrouve le niveau qu’il avait avant sa blessure » a-t-il répondu sur l’antenne de Sirius XM NBA Radio. « C’est génial de le voir en bonne santé, de rejouer et de prendre du plaisir à jouer. Pour Klay, c’est un tel anéantissement. Vous savez, il aime tellement le basket, et il doit rater une saison entière, et penser à l’année prochaine, alors qu’il l’avait déjà fait la saison passée, et qu’il avait anticipé son retour… Et d’un seul coup, il se retrouve exactement dans la même position avec une blessure synonyme de fin de saison. »

Pour Klay Thompson, c’est effectivement encore plus compliqué que pour Kevin Durant, puisqu’il va donc enchaîner deux très graves blessures, et donc deux saisons blanches.

« Je ne sais pas, mais parmi les joueurs de ce calibre, il n’y a peut-être que Grant Hill qui a manqué plusieurs saisons à cause de blessures. On est tous vraiment, mais vraiment triste pour Klay, mais le retour de Kevin va le stimuler, j’en suis sûr… Cela va le stimuler de voir Kevin de retour en forme. »

Autre joueur à prendre en exemple : John Wall. Lui aussi reprend après deux ans sans jouer, et lui aussi s’était rompu le tendon d’Achille.