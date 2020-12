Même s’il ne s’y attendait pas, Al Horford est prêt à assumer son rôle de mentor au Thunder

13 saisons dans la ligue, 12 campagnes de playoffs. Depuis ses débuts en NBA, Al Horford a toujours été dans des équipes du haut de tableau, à Atlanta, Boston et enfin Philadelphie. Mais en débarquant à OKC, l’intérieur se retrouve pour la première fois de sa carrière dans une équipe promise aux bas-fonds de la conférence Ouest.

Son arrivée est d’abord liée au choix des Sixers, du nouveau venu Daryl Morey notamment, de se débarrasser de son gros contrat. Et ceci, un an après l’avoir recruté avec l’espoir d’une association gagnante avec Joel Embiid.

Transféré contre Danny Green, Terrance Ferguson et Vincent Poirier, l’ailier fort ne le cache pas : « Je ne m’y attendais pas (à ce transfert) mais je sais quel genre de franchise est le Thunder. C’est la chose qui était positive pour moi. Et maintenant que je suis ici, je suis vraiment très heureux et j’ai hâte de démarrer la saison régulière. »

Avec cette langue de bois de circonstance, l’intérieur se dit séduit par « l’environnement » de l’équipe et par la dureté du travail effectué. Mais Al Horford ne se fait pas d’illusion. Lorsque, un an plus tôt, Chris Paul a lui aussi « atterri » au Thunder, sans qu’on sache vraiment pour combien de temps, le meneur pouvait s’appuyer une poignée de joueurs de qualité et expérimentés (Danilo Gallinari, Dennis Schröder, Steven Adams…).

Tous ceux-là ont été évacués durant cette intersaison pour récupérer des tours de Draft, et les autres vétérans du groupe actuel, Trevor Ariza et George Hill, sont susceptibles de bouger. L’intérieur tentera donc de reprendre le rôle de leader incarné par CP3, avec pour principal partenaire de jeu, le prometteur Shai Gilgeous-Alexander.

« Les gens appelleront ça comme ils le souhaitent, il y a toujours des spéculations autour des équipes », note le vétéran de 34 ans à propos de reconstruction. « De notre côté, l’équipe et moi allons nous focaliser sur le travail au quotidien et le fait d’avoir la bonne attitude. On laissera les résultats parler d’eux-mêmes. »