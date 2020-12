Ryan Broekhoff finalement coupé par les Sixers

Ryan Broekhoff va encore devoir patienter avant de trouver la stabilité dans la grande ligue. Alors qu’il venait de signer un contrat avec les 76ers, l’ancien shooteur des Mavs ne sera finalement pas conversé dans l’effectif.

Il y a quelques jours, Doc Rivers avait pourtant salué son QI basket et ses qualités de shooteur mais la franchise devait trancher dans son effectif.

En juin dernier, Ryan Broekhoff s’était déjà engagé avec Philadelphie pour la reprise de la saison mais, juste avant de rejoindre la bulle, sa femme avait contracté le Covid-19 et il avait préféré rester auprès d’elle et de leur jeune fils. Âgé de 30 ans, le « role player » australien va devoir faire ses preuves dans une autre franchise, en NBA ou ailleurs.

Derrick Walton Jr, dont le contrat n’était pas non plus pas garanti, prend lui aussi la porte. Ce dernier pourrait rebondir plus rapidement chez les Delaware Blue Coats, l’équipe affiliée en G-League des Sixers. Cet autre joueur non-drafté a fait quelques modestes apparitions avec le Heat, les Clippers et les Pistons.