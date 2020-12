Ja Morant déjà en grande forme

Taylor Jenkins ne parle que de construire des "habitudes" et "d'esprit de compétition" dans cette présaison, et il peut compter sur son meneur pour donner le ton afin de se lancer vers la saison.

Ja Morant semble ainsi déjà en pleine forme, et surtout il ne fait aucune différence entre un match de présaison et un match de milieu de saison régulière. Il accélère dès qu'il le peut, prend les espaces libres dans la défense, à l'image de son gros dunk à deux mains, et cherche ses coéquipiers quand les portes se referment devant lui.

"Je dirais qu'à l'entraînement, les trois choses qui sautent vraiment aux yeux sont son leadership vocal, son shoot et son effort défensif", explique son coach. "Il était comme un autre entraîneur sur le bord du terrain samedi".

Fier d'être le leader de cette jeune troupe des Grizzlies qui a raté les playoffs de peu la saison dernière, Ja Morant a donc donné le tempo face à des Wolves qui se cherchent. Il n'y a finalement eu que la coiffure qui a posé problème, le meneur devant s'attacher les cheveux au milieu du deuxième quart-temps...

"Ce look n'était pas censé arriver", explique Ja Morant. "J'ai mis mes épingles à cheveux aux mauvais endroits et j'ai fini par en perdre deux pendant le match. Je ne savais pas où elles étaient et j'avais les cheveux qui me venaient sur le visage, alors j'ai dû en faire une queue de cheval".

Le Rookie de l'année en titre assure par ailleurs qu'il sent beaucoup mieux le jeu...

"Je suis très à l'aise", quant aux réactions de la défense. "Très à l'aise. C'est comme si je voyais les actions avant qu'elles n'aient lieu. J'ai l'impression que cela aide beaucoup notre équipe et nous donne de bons tirs en attaque. C'est ma progression de la première à la deuxième année, j'ai l'impression d'avoir fait un grand bond".

Il faudra quand même attendre de faire face à des équipes plus solides que les Wolves pour le vérifier. Car Ja Morant mais également Jonas Valanciunas (22 points), Dillon Brooks (21 points) ou Kyle Anderson (16 points) n'ont pas rencontré une folle résistance, les leaders de Minnesota se montrant surtout extrêmement maladroits. Alors même que les Grizzlies devaient faire sans Jaren Jackson Jr, Justise Winslow ou encore Brandon Clarke...

À eux quatre, D'Angelo Russell, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley et Anthony Edwards ont ainsi compilé un faible 17/54 au tir, soit 31% de réussite au tir, dans un système offensif très brouillon.