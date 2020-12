Le duo Luka Doncic – Josh Richardson prend ses marques pour les Mavericks

Lors du premier match de présaison face aux Bucks, remporté par Dallas (112-102), c’est le léger embonpoint de Luka Doncic qui avait surtout fait parler sur les réseaux sociaux. Le Slovène admet d’ailleurs qu’il n’est pas encore en forme physique optimale, mais il préfère en rire…

« Les gens sur Twitter disent tellement de trucs », s’amuse-t-il. « Mais c’est vrai que je ne suis pas dans ma meilleure forme. Je vais y venir mais bon, je n’ai jamais été quelqu’un de très musclé. Que puis-je dire ? »

Ça n’empêche pas Luka Doncic d’être le favori des bookmakers pour le trophée de MVP, et il a montré pourquoi lors de ce deuxième match de présaison, toujours face aux Bucks, avec 27 points (9/20), 8 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes. Et surtout 15 points dans le troisième quart-temps, quand Dallas a vraiment cherché à accélérer.

Rick Carlisle a ainsi gardé son maître à jouer avec Josh Richardson (23 points), Tim Hardaway Jr (17 points) et Dorian Finney-Smith pendant les 12 minutes de ce quart-temps. De quoi apprécier ce qu’apporte l’ancien Sixer.

« Josh Richardson a été très bon sur ces deux matchs. J’adore comment il shoote. J’adore voir comment il choisit les options de notre système, alors que c’est très différent de ce qu’il faisait à Philadelphie »

« Richardson a été très bon sur ces deux matchs » apprécie le coach. « J’adore comment il shoote. J’adore voir comment il choisit les options de notre système, alors que c’est très différent de ce qu’il faisait à Philadelphie. Et, plus important, lui et Luka se comprennent et jouent très bien ensemble… Josh est un superbe défenseur, et c’est sa réputation, mais il passe aussi beaucoup sur son 3-points, pour écarter le jeu. »

Le 5/6 de loin de Josh Richardson est en effet un très bon signe pour Dallas, dans ce système qui écarte le jeu au maximum, avec un Luka Doncic chargé d’attaquer les intervalles pour forcer les aides défensives, la circulation du ballon des Mavericks se chargeant ensuite de trouver les shooteurs dans de bonnes positions.

« Je pense apporter du leadership, de la dureté » explique l’intéressé. « J’apporte des trucs intagibles à ces gars. On a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe et on avait juste besoin d’un peu de dureté pour passer un cap. C’est quelque chose que moi et James Johnson, on peut apporter. Et on peut mettre nos tirs. Les gens peuvent bien dire ce qu’ils veulent sur ma dernière année à Philly, mais c’était une situation compliquée pour moi. Ici, mon jeu colle davantage. On aime mettre du rythme et courir. »