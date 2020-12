Zion Williamson déchaîné face au Heat

Il y a un an, Zion Williamson rongeait son frein sur le banc des Pelicans, attendant le feu vert de ses dirigeants pour retrouver les terrains. Cette année, son genou va bien, et il peut enfin lâcher les chevaux. Même en présaison, puisque Stan Van Gundy lui a offert 33 minutes pour sa première sortie face au Heat. Un temps de jeu qu’il a parfaitement rentabilisé en compilant 26 points et 11 rebonds pour permettre à la Nouvelle Orléans de s’imposer 114-92 sur le parquet du finaliste NBA, privé de Goran Dragic et de Jimmy Butler.

« C’est génial comme sensation de pouvoir jouer sur de longues séquences » a réagi l’ancien numéro 1 de la Draft. « C’est super de revivre cette expérience. »

Associé désormais à Steven Adams dans la raquette, Zion Williamson est apparu plus léger, plus véloce et plus dynamique. Clairement, il est beaucoup moins lourd dans ses déplacements, comme le prouve son deuxième panier, lorsqu’il élimine son adversaire d’un dribble entre les jambes avant de filer au cercle. Les appuis sont moins marqués, et il va plus vite au cercle. Tout en gardant cette même puissance.

« C’est un sentiment différent, je ne peux pas mentir… C’est clairement une sensation différente » poursuit-il à propos de jouer dans le dernier quart-temps. « Je crois que l’an passé, je n’avais terminé que trois ou quatre matches (ndlr : en fait, 11). C’était une super sensation que d’entendre le buzzer, et je me disais que ça faisait un moment que je n’avais pas vécu ça. »

En jambes, Zion Williamson a dominé sous les panneaux, et c’est ce que retient aussi Stan Van Gundy, dont c’était la première à la tête des Pelicans. « Franchement, il n’a pas beaucoup travaillé sur ça et ce n’était pas son point fort la saison passée » souligne SVG. « C’est bien qu’il soit capable de prendre des rebonds défensifs comme ça. »

Autre stat intéressante, ce 10/11 aux lancers. Pour un joueur qui tournait à 64% l’an passé, c’est très bien, et même très prometteur. « Le rebond et les lancers-francs seront deux éléments importants de mon jeu. Le rebond défensif car ça permet de lancer la contre-attaque et d’impliquer mes coéquipiers. Les lancers-francs, car j’ai l’impression que je vais subir beaucoup de fautes. Je dois les mettre. C’est de l’argent donné. Avec l’assistant Fred Vinson, on travaille beaucoup sur tout ce qui touche aux tirs, les lancers, le tir en suspension. C’est très utile jusque là. »

Enfin, on retiendra la complicité naissante avec Brandon Ingram, auteur de 22 pts, 6 rbds et 6 pds. Son coup de chaud dans le deuxième quart-temps a permis aux Pelicans de faire le break et de passer une soirée tranquille.