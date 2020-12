Tyrese Haliburton a calmé ses nerfs pour sa deuxième sortie avec les Kings

Après une première apparition bien timorée à 5 points, 3 rebonds et 2 passes, Tyrese Haliburton a montré un tout autre visage pour la revanche face aux Blazers, toujours à Portland. Le rookie des Kings finit ainsi à 11 points, 7 passes, 6 rebonds, plus 1 interception et 1 contre.

Alerte et rapide, l’ancien d’Iowa State a montré toute l’étendue de son talent, et ce, des deux côtés du terrain. De quoi satisfaire Luke Walton et son staff.

« Ce sont ses instincts basket, il arrive à détourner beaucoup de ballons et à en intercepter. Il voit ce qui est en train de se passer depuis son poste d’arrière, mais comme les meilleurs arrières, il voit aussi ce que tous les autres joueurs font. Ces instincts sont très intéressants pour la suite car il est encore très jeune et il n’a été drafté qu’il y a quelques semaines. »

Se comparant au personnage incarné par Lil Bow Wow, Calvin Cambridge, dans le film « Like Mike », Tyrese Haliburton était paralysé par l’événement lors de sa toute première sortie NBA, comme s’il avait perdu son basket par un mauvais tour. Pour son deuxième match, c’était déjà beaucoup mieux !

« Très différent. Le premier match, j’essayais simplement de trouver mon rythme. Mes mains tremblaient, je ne me sentais pas très bien. Je pourrais vous dire que je suis très confiant et je me sentais bien, mais quand j’étais sur le terrain, c’était un peu différent… [Hier] soir, je me suis senti beaucoup plus à l’aise. »

« Il devrait obtenir des minutes plus rapidement »

Il faut dire que le jeune arrière de Sacramento est plutôt bien entouré. À force d’entendre le même message, il a répondu présent.

« Ça peut devenir fatigant quand tout le monde dans le staff et tous les joueurs te disent d’être plus agressif. Je sais bien. Mais ça continue encore et encore. Je suis content d’avoir ces gens de mon côté. Notre staff et Cory [Joseph] sont toujours derrière moi et me parlent en continu. J’ai besoin de ça en tant que jeune joueur, je les écoute et je trouve mes opportunités. »

De plus en plus à l’aise malgré son physique encore fluet, Tyrese Haliburton va trouver ses marques en enchaînant les minutes. C’est justement ce que lui répète Luke Walton à longueur de journée.

« Il était bien plus agressif que lors du premier match. Je lui ai dit avant le match que c’est quelque chose qui va venir avec le temps et l’expérience. C’était bien de pouvoir lui donner une bonne trentaine de minutes de jeu », conclut Luke Walton. « Il fait partie de ces joueurs qui peuvent rapidement comprendre les concepts de jeu et il n’a donc pas besoin de se souvenir des systèmes, mais plutôt de ce qu’on souhaite mettre en place plus globalement. Grâce à ça, il devrait obtenir des minutes plus rapidement. »