Deni Avdija parfait au tir pour sa première

Tout le monde n’avait d’yeux que pour Kevin Durant lors de la rencontre entre Brooklyn et Washington, alors Deni Avdija en a profité pour briller dans son coin pour sa première en NBA.

En 24 minutes, le 9e choix de la dernière Draft a planté 15 points à 6/6 aux tirs, dont un 3/3 de loin qui confirme tout le bien que Rui Hachimura, Bradley Beal, Davis Bertans ou son entraîneur Scott Brooks disaient de lui.

« J’aime le fait qu’il se batte, qu’il relève le défi » appréciait le coach à l’issue de la rencontre, lui qui avait choisi de le titulariser. « Il y avait des joueurs de très haut niveau en face, des joueurs qui ont connu beaucoup de succès dans cette ligue, qui ont beaucoup d’expérience. Il a accepté le challenge. »

À l’image de ce floater au buzzer du deuxième quart-temps devant Kevin Durant et DeAndre Jordan.

« C’est un rêve qui devient réalité » soufflait l’Israélien après ce premier match parfait porteur d’espoir pour lui et la franchise. « Je lui ai parlé avant le match » raconte son coach. « Je lui ai dit : ‘la seule pression que tu as, c’est d’aller sur le terrain et de jouer dur, c’est comme ça que tu gagnes le respect de tes coéquipiers et de tes adversaires, des arbitres. Joue dur, ne te plains pas, fais ton boulot’. Il a fait tout ça ce soir. Ce n’est pas tous les soirs qu’il ne ratera aucun tir, mais il a joué comme il fallait. »