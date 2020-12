Rentrée gagnante pour Kevin Durant

En attaque comme en défense, on a retrouvé le Kevin Durant que l’on connaissait. Et c’est une super nouvelle ! Cette nuit, Steve Nash effectuait ses débuts comme entraîneur pour la réception des Wizards, privés de Bradley Beal et Russell Westbrook, et sur le terrain, pour la première fois associés, Kyrie Irving et donc Kevin Durant.

Après 18 mois sans jouer, le MVP 2014 et double champion NBA a vite rassuré tout le monde, et il s’est vite rassuré. La technique est là. Le bras aussi. Il ne reste plus qu’à retrouver du rythme et du foncier. « J’étais anxieux et nerveux » a-t-il avoué. « Je visualisais ce moment depuis si longtemps. Neuf mois, dix mois à penser à quoi ressemblerait cette nouvelle phase de ma carrière. J’avais le sentiment d’être un peu impatient. Surtout depuis le Covid car je ne voyais pas d’avenir, et quand la saison allait débuter. »

Finalement, la saison va reprendre le 22 décembre, et pour ce match de présaison, KD termine avec 15 points à 5 sur 12 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes en 24 minutes, et la victoire est au bout (119-114) après un gros premier quart-temps remporté 38-20. À ses côtés, Kyrie Irving termine meilleur marqueur avec 18 points, et Kevin Durant est impliqué dans les quatre premiers points de son équipe avec un dunk, puis un caviar pour DeAndre Jordan.

« Je veux jouer ce basket de top niveau, en fin de saison et en playoffs »

« C’est une super sensation, de reprendre sa routine, de revenir sur le terrain et de se sentir à nouveau comme un joueur » poursuit Kevin Durant. « Je n’ai pas trouvé que j’avais fait un grand match. J’ai le sentiment d’avoir effectué quelques passages solides. »

Comme Kyrie Irving ne passe pas à la presse, c’est Steve Nash qui a commenté la rentrée de Kevin Durant. « C’est épatant… Il revient d’une blessure dont peu de personnes se sont remis. C’est magnifique de le revoir sur un terrain. Je pense qu’il manquait à tout le monde. A moi clairement. »

Les messages de soutien se sont multipliés sur les réseaux sociaux, et Kevin Durant n’a qu’une envie : retrouver rapidement les terrains. Pour un vrai match. « Je veux jouer le niveau le plus élevé du basket, à l’intensité la plus élevée, et ce n’est pas en présaison. Je veux jouer ce basket de top niveau, en fin de saison et en playoffs. C’est là que je veux jouer mon meilleur basket. Je travaille pour ça. Je suis impatient de revenir à des choses naturelles, et me sentir comme un joueur comme un autre. C’était donc un bon premier pas. »