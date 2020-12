Pas de back-to-back pour Russell Westbrook

Les Wizards avaient imaginé un plan pour John Wall, afin que le meneur reprenne en douceur après deux ans sans jouer. L’idée était de le ménager, en lui évitant de jouer les deux matches des back-to-back.

Finalement, Wall a été échangé contre Russell Westbrook, mais la franchise va garder la même logique pour le MVP 2017 annonce Scott Brooks. « Il n’est plus un jeune homme même s’il est bourré d’énergie », a constaté le coach de Washington pour NBC Sports.

L’ancien meilleur marqueur de la ligue vient de fêter ses 32 ans le mois dernier et il ne jouera pas non plus l’intégralité des back-to-back cette saison. Seulement une rencontre sur deux donc. Ce qui ne devrait pas le bouleverser car c’était déjà le cas la saison passée à Houston.

Rappelons que cet été, il n’avait pas réussi à être au meilleur de sa forme pour la reprise dans la « bulle ». Touché par le Covid-19, qui l’avait privé d’entraînement pendant quelques jours, Westbrook s’était ensuite blessé au quadriceps droit. De son propre aveu, il était revenu trop vite, ce qui avait engendré chez lui de la frustration et des performances décevantes.