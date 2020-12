Knicks : Nerlens Noel préféré à Mitchell Robinson ?

Qui sera le pivot titulaire aux Knicks cette saison ? On pensait que Mitchell Robinson, par son ancienneté au sein du groupe, avait une longueur d’avance sur Nerlens Noel, mais c’est bel et bien l’ancien intérieur des Sixers et du Thunder qui a débuté face aux Pistons vendredi soir. Pour Tom Thibodeau, rien n’est tranché même s’il estime que Robinson a encore du chemin à faire. Face à Detroit, les deux ont cumulé 12 pts, 15 rbds, 5 ints et 4 cts, et c’est une belle copie globale.

« Sa protection du cercle est du top niveau » estime le coach des Knicks à propos de Noel. « Pareil pour sa finition au cercle. J’ai aussi été très satisfait par Mitchell. Quand vous avez deux intérieurs comme ça, c’est un bonus important. Et ils sont très similaires. Je ne suis pas sûr de qui débutera, mais j’apprécie les deux, et je vais avoir besoin qu’ils jouent bien pour que l’équipe tourne bien. »

Ce dimanche, rebelote, les Knicks affrontent les Pistons, et Noel devrait donc débuter, et même s’il n’a que 26 ans, il se comporte comme un « mentor » avec Robinson (22 ans). « Vous trouvez ça gênant ? » demande-t-il au New York Post. « Ce n’est pas gênant du tout. Lui et moi sommes des compétiteurs qui veulent disputer un match compétitif. Mais quoi qu’il arrive, je vais lui apprendre des choses et l’aider à s’épanouir comme un joueur complet. Il n’a que 22 ans, et il a encore beaucoup de temps devant lui. J’en ai 26 ans, et j’en ai déjà vu un peu plus que lui, et ça ne peut que l’aider que je lui parle de certaines choses plutôt qu’il ne les découvre par lui-même. »

Un vrai rôle de « mentor » pour Noel qui n’a signé qu’un an à New York, tandis que Robinson devra convaincre ses dirigeants puisque les Knicks possèdent une « team option » sur sa dernière année de contrat.

https://www.youtube.com/watch?v=z6woJxuEcAI