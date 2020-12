Vainqueurs des Nuggets, les Warriors ont fait plaisir à leur coach

Pour leur premier match depuis le 11 mars, les Warriors ont montré un beau potentiel et une activité décuplée malgré un Stephen Curry qui a mis du temps à monter en régime. Comme annoncé dans notre présentation de la saison, ils ont entamé la rencontre en étant agressifs en défense et en poussant la balle dès que possible de l’autre côté du terrain.

Tout n’était pas parfait, notamment dans les rotations et sur back door, mais Steve Kerr est sorti du match satisfait de la pression de ses joueurs sur le porteur de balle et de leur transition vers l’avant pour attaquer avant que la défense de Denver ne soit en place.

« Notre énergie défensive est le point le plus positif du match, » a commenté l’entraineur après le match. « Dès le début du match, notre activité, notre énergie… les gars étaient partout et ça a donné le ton. Nous avons tout ce qu’il faut pour avoir une excellente cette saison défense, et on l’a vu ce soir alors qu’il nous manquait Draymond (Green) et James (Wiseman). Quand vous pensez à notre envergure et nos qualités athlétiques et que vous ajoutez ce type d’effort, on peut être vraiment bon. »

Steve Kerr déjà fan de Kelly Oubre Jr

Les Warriors ont même utilisé une press 2-2-1 à plusieurs reprises en sortie de temps mort. De l’autre côté du terrain, les coéquipiers de Stephen Curry ont terminé la première mi-temps avec 22 tentatives de loin, un changement drastique par rapport à la saison dernière.

« Ce qui est le plus important c’est notre spacing et c’est quelque chose que nous avons rabâchée lors de cette première semaine, » expliquait Steve Kerr. « On ne va pas prendre des tirs de loin forcés, on va prendre des tirs ouverts et c’est important que notre volume soit élevé pour garder notre spacing. »

Le volume était bien présent cette nuit. Kelly Oubre Jr et Andrew Wiggins ont par exemple fini le match avec douze tentatives pour seulement trois réussites mais l’activité de l’ancien Sun ravit déjà son nouvel entraineur. « C’est un excellent défenseur. Il n’a pas peur de prendre le porteur, » disait Kerr après le match. » Il a des longs segments, il est actif, il a été adroit lors du training camp, il peut jouer plusieurs positions, il peut dribbler et switcher. Je suis fan ! »

Trois autres joueurs ont fait forte impression. Kevon Looney, Kent Bazemore et Brad Wanamaker. Le premier nommé, que les Warriors avaient annoncé de retour en forme lors de leur mini-camp fin août, a démarré la rencontre et il a été solide dans la raquette, bien positionné en aide et efficace pour à la finition.

La doublette Bazemore – Wanamaker a également confirmé son rôle de stabilisateur du deuxième cinq. Bazemore a attaqué le cercle en transition et Wanamaker a servi de métronome en relais de Stephen Curry.

« Je les ai trouvés vraiment costauds en première mi-temps. Brad amène de la sérénité et Baze est un peu notre joker. Il peut faire 3 ou 4 actions de suite, un panier, une interception, marquer à 3-points. C’est un joueur de série qui peut vraiment être efficace, » décrivait Kerr. « J’ai aimé leur complémentarité et la semaine prochaine on va pouvoir travailler un peu plus en détails avec ce deuxième cinq. »

Malgré les absences de Draymond Green et de James Wiseman, deux pièces majeures de leur rotation, les Warriors ont pu poser les fondations de leur identité de jeu, et donc s’imposer 107-105 face aux Nuggets. « Nous pensons pouvoir tout de suite être une bonne défense, » conclut Kerr. « L’attaque prendra plus de temps mais nous savons que tout commencera par la défense pour nous cette saison. »

Il faudra confirmer la semaine prochaine lors de la double confrontation face à Sacramento, avant d’entamer la saison régulière à Brooklyn.