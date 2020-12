Avec Shaquille Harrison, le Jazz tient son chien de garde

Utah a finalement mis la main sur le back-up de Mike Conley. En misant sur Shaquille Harrison, le Jazz va bénéficier d’un remplaçant au style clairement axé sur la défense, domaine dans lequel il n’aura rien à prouver à ses nouveaux coéquipiers, si l’on en croit Joe Ingles.

« Donovan (Mitchell) avait de mauvais souvenirs de Shaquille lorsqu’il passait sur lui en défense et qu’il le terrorisait en quelque sorte », a déclaré l’Australien.

Car Shaquille Harrison est un pitbull, c’est l’antithèse de Jordan Clarkson. L’ancien joueur de Chicago peut ainsi incarner un véritable cauchemar pour les joueurs sur lesquels il défend, avec ses longs segments qui viennent perturber les certitudes des meilleurs arrières scoreurs de la ligue, et une spécialité, celle de contrer en arrachant le ballon au début de l’impulsion du shooteur adverse. Autant d’aptitudes que le Jazz attend de sa part.

« Ils veulent que je vienne pour être moi-même, entrer sur le terrain pour être ce gars, qui défend, qui parlera, qui apportera de l’énergie. On n’attend pas de moi que je sois Superman. Ils aiment juste ce que je fais », a indiqué l’intéressé après son premier entraînement complet hier.

Convalescent, mais concentré

Pour l’instant, Shaquille Harrison ne peut participer aux sessions avec contact, la faute à une fracture à la main contractée lors d’un pick-up game, alors qu’il défendait sur James Harden.

« Je suis très proche de la pleine puissance, mais la date de mon retour n’est pas sûre », a-t-il ajouté. « Je travaille sans mon plâtre. C’est comme ça depuis trois jours. Je me sens bien avec ma main. Elle ne me fait pas mal. Maintenant, il faut juste y aller doucement et s’assurer que nous faisons les bonnes choses pour qu’elle guérisse correctement (…). Mon objectif est de combler leur vide. Je vais venir tous les jours et me donner à 110% ».

Même convalescent, le joueur fait tout son possible pour s’intégrer dans son nouvel environnement.

« Je ne savais pas qu’il avait une main cassée ! Il avait l’air d’aller bien aujourd’hui », s’est d’ailleurs exclamé Joe Ingles. « Une fois qu’il aura compris comment nous voulons jouer, il s’adaptera parfaitement. En ajoutant un autre défenseur, un gars qui peut pousser le ballon, ça donne à l’entraîneur et à ces gars de multiples options et différentes façons de jouer. Plus vous avez d’options, mieux c’est à long terme dans cette ligue ».