Talen Horton-Tucker marque des points aux Lakers

Sans LeBron James ni Anthony Davis, les champions en titre des Lakers démarraient leur présaison en effectuant une large revue des troupes. Montrezl Harrell, Wes Matthews et Dennis Schröder ont fait leur première apparition sous leurs nouvelles couleurs, mais c’est le gamin Talen Horton-Tucker qui a fait la meilleure impression.

Le jeune arrière, qui vient de fêter ses 20 ans il y a à peine un mois, a terminé la partie à 19 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Sans appréhension et avec des mouvements tout en puissance vers le cercle, THT a fait se lever « King James », qui gonflait les biscotos en approbation.

« J’ai simplement joué mon jeu, fait ce que l’équipe attend de moi », a soufflé l’intéressé sur Spectrum Sports. « Je joue le plus dur possible et je veux capitaliser sur chaque opportunité que j’ai de jouer. »

Sorti de nulle part lors des derniers playoffs face à Houston, Talen Horton-Tucker a déjà acquis le soutien inconditionnel de ses coéquipiers, dont LeBron James qui prévient : « ce gamin est carrément à part ! ».

« J’ai commencé assez lentement mais au fur et à mesure du match, j’ai pu trouver mon rythme et c’était bien pour moi car j’ai pu montrer mes qualités. J’ai essayé de faire ce qu’il y avait à faire pour nous aider à gagner. »

Déjà adoubé par « King James »

Que ce soit à la passe pour le alley-oop de Devontae Cook, ou à la finition face à Luke Kennard ou pour éviter le contre d’Ivica Zubac, rien ne semble affoler Talen Horton-Tucker. Adepte des changements de rythme soudains, mais toujours sous contrôle, il a impressionné. Même si Frank Vogel voit encore de la marge de progression…

« Il n’a même pas été bon dans ses finitions près du cercle mais il est encore en train de trouver ses jambes. Cela dit, il termine à 19 points et 9 rebonds, une très bonne performance. De bons débuts. »

Destiné à être partie intégrante de la rotation des champions en titre pour sa deuxième saison (sa première véritable en NBA), le tout à 20 ans tout juste, Talen Horton-Tucker vit un rêve éveillé. Il a déjà une bague au doigt mais sa progression ne fait encore que commencer.

« La saison passée m’a appris comment être professionnel, comment prendre chaque match au sérieux. Jouer chaque match comme si c’était le dernier. Se battre comme un champion. Être présent dans la bulle a été une grande expérience pour moi, j’ai beaucoup appris et je veux maintenant m’en servir pour cette saison. »