La NBA espère revenir à Paris dans les prochaines années

Le décalage de la saison 2020-2021 et la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ont évidemment enterré toute possibilité de revoir la NBA à Paris le mois prochain, comme ce fut annoncé en janvier dernier.

C’est donc en toute logique et sans réelle annonce officielle que la rencontre initialement programmée dans quelques semaines à Paris a été annulée. Nos confrères de L’Équipe pensent d’ailleurs savoir que c’était un Atlanta-Brooklyn qui était prévu pour le public français, et forcément, il y aurait eu de quoi remplir deux ou trois Bercy avec Trae Young d’un côté, et le duo Irving-Durant de l’autre.

Le Charlotte – Milwaukee de janvier 2020 n’aura donc pas de suite dans l’immédiat, même si la NBA aimerait revenir en France dans les années à venir. En 2022 au plus tôt donc.

« Si nous sommes déçus que les conditions sanitaires nous aient empêchés d’organiser le match à Paris, nous restons plus que jamais engagés dans le développement de nouveaux moyens d’approfondir notre lien avec nos fans français et leurs joueurs et équipes préférées », a déclaré Ralph Rivera, directeur général de la NBA Europe et Moyen-Orient.

Il ajoute avoir « hâte de travailler avec nos partenaires afin de rendre la saison à venir plus excitante et de jouer des matches France lors des prochaines saisons quand il sera devenu plus sûr de les organiser ».