Milwaukee a gagné son Paris

Après un hommage à David Stern, une présentation des deux équipes au cours de laquelle Nicolas Batum a écrasé Giannis Antetokounmpo à l’applaudimètre parisien, et un court mais très apprécié discours de Tony Parker, le coup d’envoi du premier match de saison régulière en France peut être donné.

Et le premier tir du match est pour… Batman, qui le manque, au grand désespoir du public, évidemment.

Il faut deux bonnes minutes pour le voir se réveiller, sur un dunk de Giannis Antetokounmpo, mais il en faut moins aux fans présents pour gronder : l’ambiance est au rendez-vous. Comme sur ce tir primé – avec la faute – de Devonte’ Graham, et celui de Terry Rozier, qui forcent Mike Budenholzer à gronder lui aussi (12-4).

Brook Lopez relance la machine avec deux tirs primés, le « Greek Freak » se rassure avec un dunk sur eurostep, mais les Hornets sont bien dans leur match et font la course en tête, jusqu’à la fin de la période (31-24). Terry Rozier marque à son tour de loin avec la faute, Marvin Williams l’imite, et Charlotte maintient la pression dans un faux rythme, qui devient très mauvais : entre tirs refusés et passes mal assurées, les deux franchises offrent un piètre spectacle aux fans dans ce deuxième quart-temps.

Giannis Antetokounmpo accélère en fin de match

Pour se remettre sur les rails, les Bucks misent sur l’intensité, et ce n’est pas très joli, mais ils parviennent à hausser le ton et à marquer quelques paniers précieux. Les deux banderilles de Marvin Williams et Malik Monk permettent aux Frelons de mieux respirer à la pause (55-50). Difficile de faire pire publicité, mais les deux franchises veulent relever le défi : seulement 17 points sont inscrits après six minutes sans saveur.

Il faut quelqu’un pour secouer la partie, et c’est Devonte’ Graham qui s’en charge, Giannis Antetokounmpo ayant du mal à trouver son rythme pour les Bucks. Miracle : les paniers s’enchaînent finalement dans les dernières minutes du troisième quart. Jusqu’à un certain point pour Charlotte, qui voit revenir les remplaçants adverses à égalité (78-78). Pat Connaughton donne le coup d’envoi du dernier quart avec un gros dunk en contre-attaque ! Mais le panier suivant n’arrive que deux minutes plus tard. Giannis Antetokounmpo trouve ses positions près du cercle en mode Shaquille O’Neal, et parvient à creuser l’écart à lui seul alors que Milwaukee prend dix points d’avance.

Les Hornets sont au bord de la rupture, le Grec les enfonce, et le suspense avec. Entreprenant, Malik Monk ne veut pas s’avouer vaincu et enchaîne 11 points ! Mais il reste deux minutes à jouer et six points séparent les deux équipes. Puis 9 sur un 3-points de DiVincenzo. La logique est respectée, les Bucks repartent de Paris avec la victoire !