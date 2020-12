Jarrett Culver doit corriger le tir

Parmi les nombreux jeunes joueurs placés en couveuse dans le Minnesota, Jarrett Culver s’apprête à entamer sa deuxième saison. L’ancien de Texas Tech, choisi en 6e position à la Draft 2019, a expliqué lors du camp d’entraînement qu’il avait ajouté entre 5 et 6 kilos à sa frêle carcasse mais il veut surtout montrer que ses faibles pourcentages d’adresse aux tirs (40%), à 3-points (30%), et aux lancers (46%), ne sont qu’un lointain souvenir.

« J’ai pu apprendre quand prendre les bons tirs. J’étais un jeune rookie la saison passée, le jeu était encore rapide pour moi, mais maintenant je sais mieux quand prendre ces tirs et quels tirs prendre », explique-t-il dans le Star Tribune. « Ça a été un des points importants de ma préparation cette intersaison : visionner des vidéos d’autres joueurs et de mon jeu et savoir ce que je peux faire et ne pas faire. »

Plafonnant à un triste 46% sur la ligne de réparation, et 30% à 3-points, Jarrett Culver est encore loin des standards NBA pour un arrière/ailier. Le jeune Wolf va en tout cas profiter à plein de la doublette D’Angelo Russell – Ricky Rubio qui est arrivée à la rescousse et devrait le mettre dans de meilleures positions.

« Son tir a progressé parce qu’il a simplifié les choses »

« C’est super pour mon jeu d’avoir leur qualité de passe, car je peux couper et les aider en me démarquant. Et puis, j’ai aussi beaucoup appris pour améliorer mon propre jeu de passes. »

Avec des athlètes à tous les postes, Minnesota aurait tort de ne pas jouer la transition et accélérer le tempo à chaque occasion. Joueur de percussion par excellence avec sa détente et sa vitesse, Jarrett Culver devrait confirmer sa progression entamée durant sa campagne de débutant.

« Jarrett trouvait peu à peu son jeu, comme beaucoup de rookies », souffle ainsi Ryan Saunders. « Il a fini par bien gérer beaucoup de situations que d’autres rookies n’auraient probablement pas aussi bien gérées. Son tir a progressé vers la fin de la saison parce qu’il a simplifié les choses. On ne lui demande pas d’être un joueur complet maintenant. On lui demande, comme aux autres jeunes joueurs, de continuer à travailler pour briller dans leurs rôles. De travailler sur ce qu’on leur demande de faire pour aider l’équipe à gagner. »

Appelé à sortir du banc au relais du premier choix de la dernière Draft, Anthony Edwards, Jarrett Culver va proposer un tout autre profil d’arrière, plus fin et élancé. Mais il va falloir corriger cette mécanique de tir au plus vite… « Il y a toujours la place pour progresser », conclut logiquement le sophomore.