Covid-19 : seulement 8 cas positifs parmi les 541 joueurs testés cette semaine

Les premiers chiffres, dans le cadre de la reprise des entraînements, avaient été élevés avec 48 joueurs sur 546 testés positifs entre le 24 et le 30 novembre. C’était attendu car les joueurs revenaient d’un peu partout.

Maintenant que les « training camps » ont démarré, le chiffre des contaminations au Covid-19 chute puisque depuis le 2 décembre dernier, 541 joueurs ont été testés et seuls 8 (soit 1.4%) ont été positifs, nous apprend la NBA.

C’est une bonne nouvelle pour la ligue, qui envisage d’ailleurs de vacciner les joueurs, alors que les premiers matches de présaison commencent ce week-end.

Chacun des joueurs touchés a été placé à l’isolement et doit y rester jusqu’à produire trois tests négatifs consécutifs sur trois jours de suite afin de pouvoir s’entraîner. Sauf pour James Harden, qui a été léger sur les gestes barrières et doit passer par un protocole plus strict avant de retrouver les Rockets.