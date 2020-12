Wendell Carter Jr. veut lancer sa carrière pour de bon

Limité à 87 matchs sur ses deux premières saisons chez les Bulls, Wendell Carter Jr. n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer l’étendue de son talent. Après une blessure au pouce pour sa saison rookie, ce fut une vilaine entorse la saison passée, mais le jeune intérieur de Chicago croit que sa troisième tentative sera la bonne.

« Je suis dans cette ligue depuis deux ans maintenant, et je pars sur ma troisième année. Je sais donc à quoi m’attendre », expose-t-il dans le Chicago Tribune. « Comment prendre soin de mon corps, comment me préparer pour chaque match. Je pense qu’en étant plus constant sur toute la saison et en me rendant disponible pour les 72 matchs, je vais pouvoir montrer aux fans et à tout le monde que je suis là pour rester. »

En l’occurrence, avec son troisième coach en autant de saisons, Wendell Carter Jr. espère retrouver un rôle important. Avec Billy Donovan à la baguette, il semble se trouver dans une situation favorable à sa progression.

« Il y a beaucoup de choses différentes qu’il peut faire. Il peut faciliter le jeu. Il a une bonne vision du jeu. C’est un très bon passeur pour un intérieur » énumère l’ancien coach du Thunder. « Mais on peut aussi le mettre dans des situations où il peut s’écarter un peu et fait un peu plus au large. C’est clairement la prochaine étape de son développement. »

« Vous allez voir un Wendell bien différent »

Réputé pour sa polyvalence lors de sa courte carrière à Duke, mais même avant au lycée, Wendell Carter Jr. n’a pour l’instant pas vraiment pu faire étalage de ces qualités à l’étage supérieure. Un manquement qui ne devrait plus durer longtemps si l’on en croit son coach, qui l’avait suivi comme recrue potentielle chez les Gators.

« Souvent, les intérieurs en NBA deviennent des joueurs dominants grâce à leur taille et leur puissance. Mais avec un jeu qui s’écarte, des joueurs plus physiques et plus expérimentés, ça prend du temps à certains pour trouver leur identité et vraiment savoir ce qui fait leur force. Wendell est très intelligent. C’est un joueur altruiste qui peut rendre ses coéquipiers meilleurs. »

À moins de 20% de réussite à 3-points sur ses deux premières campagnes NBA, Wendell Carter Jr. vaut mieux que ça. Son coéquipier, Coby White, en sait quelque chose pour l’avoir vu dominer ses adversaires, « inside and out » lors de leurs années communes sur le circuit AAU, notamment dans les équipes gérées par Chris Paul. Une perspective enthousiasmante pour les Bulls.

« Il va pouvoir montrer toute sa polyvalence », ajoute Coby White. « Il a très bien shooté à 3-points pendant le camp d’entraînement, ce qui est un plus. Mais il va globalement être plus impliqué en attaque, il va prendre plus de décisions et honnêtement, c’est super pour nous car c’est un joueur très intelligent. Il peut partir en dribble, organiser l’attaque, faire les bonnes lectures et aussi s’écarter et tirer à 3-points. Vous allez voir un Wendell bien différent, et c’est tout bonus pour nous. »