NCAA : Rentrée discrète pour Yves Pons avec Tennessee

Repoussée à cinq reprises à cause de la situation sanitaire, la rentrée des Volunteers de Tennessee a logiquement été fastidieuse, avec une victoire sans convaincre face à Colorado (56-47). Avec 2 points (à 1/9 aux tirs) et 10 rebonds, Yves Pons a également été plutôt emprunté offensivement.

Rapidement en tête avec un 19-4 d’entrée de jeu, les Vols se sont fait rattraper avant la pause, et ont dû cravacher jusqu’au bout pour se débarrasser de Colorado. Rick Barnes a cependant défendu ses troupes, l’essentiel étant évidemment de gagner ce premier match. La manière viendra ensuite.

« On est en décembre maintenant, et on vient de jouer notre premier match. On veut simplement mettre en place nos rotations et nos schémas. On a eu des moments où on a perdu notre rythme. Le plus grand souci est la manière dont on a été battu aux rebonds. On doit être meilleur dans ce registre si on veut atteindre notre potentiel. »

John Fulkerson et Santiago Vescovi terminent meilleurs marqueurs de la rencontre pour Tennessee à 11 points alors que Jeriah Horne (15 points, 11 rebonds) est le seul Buffalo en double figure dans ce piètre spectacle offensif (34% de réussite aux tirs en cumulé).

Nommé meilleur défenseur de la conférence SEC la saison passée, Yves Pons entame sa saison senior, la dernière avant donc de se présenter à la Draft NBA.