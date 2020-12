Stephen Silas espère toujours pouvoir travailler avec James Harden

Occupé à faire la fête à Las Vegas et à réfléchir à sa prochaine destination, James Harden a raté la reprise des Rockets et laisse planer un gros doute sur l’avenir du club. Difficile à gérer pour le nouveau coach Stephen Silas.

Quand on lui demande si la confiance s’est effritée avec James Harden, il répond qu’il n’utiliserait « pas forcément » ce terme, mais que « la confiance se construit jour après jour, et que quand la relation aura démarré (ils commenceront) ce processus. »

Le coach avait tout de même une bonne nouvelle à laquelle s’accrocher hier soir, alors que tout le monde parlait de ses envies de départ. « Il est arrivé à Houston. C’est tout ce que je sais pour l’instant. Mais le fait qu’il se fasse tester (pour le Covid) à Houston est une bonne chose pour tout le monde » note-t-il, en espérant toujours pouvoir compter sur un joueur qu’il pensait avoir sous ses ordres en signant chez les Rockets.

« Ce qui est bien ici, et c’est une des raisons pour lesquelles j’étais si content d’avoir ce job, c’est que nous ne sommes pas en phase de reconstruction. Les propriétaires et Rafael (Stone, le general manager) ont fait du bon boulot pour construire une belle équipe, en ajoutant John Wall, DeMarcus Cousins, Christian Wood, et avec James Harden en plus c’est vraiment excitant. » La méthode Coué, faute de mieux pour l’instant…