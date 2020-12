L’aspect économique passe-t-il avant la santé ? La question est plus que jamais d’actualité et la NBA a également dû s’y pencher à de nombreuses reprises depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Dans un nouveau mémo transmis aux franchises, la ligue a décidé de se montrer plus sévère envers les équipes qui ménageraient leurs joueurs « en bonne santé » lors de matches retransmis à la télévision nationale, en les sanctionnant d’une amende de 100 000 dollars, au minimum.

Stan Van Gundy est revenu sur cette mesure qui peut sembler étonnante, assurant qu’il comprenait la démarche de la ligue de vouloir satisfaire ses fans au maximum. « Je suis d’accord avec tout ce que la ligue fait pour essayer de faire jouer nos joueurs quand ils sont en bonne santé » explique-t-il ainsi. « Je pense que la chose que nous ne devons jamais oublier dans le sport professionnel, c’est que ce sont les fans qui font nos ligues, que ce soit en NBA, en NFL ou en MLB. Sans les fans, nous n’avons pas de championnat et personne pour acheter les droits TV. Nous n’avons rien sans les supporters et nous devons les respecter à tout moment ».

Même absents des salles, les fans restent le nerf de la guerre

Pour SVG, dont les Pelicans joueront 14 fois à la télévision nationale lors de la première moitié du calendrier, ce sera aux coachs de s’ajuster et de reposer leurs joueurs à d’autres moments s’ils le souhaitent, par respect pour les fans.

« Je ne pense pas que quiconque sera obligé d’aligner un joueur blessé ou mettre quelqu’un en danger »,relativise-t-il. « Mais il faut faire attention à ne pas simplement reposer les gars quand il y a des gens qui vont regarder. Je sais que cette année, il n’y aura pas beaucoup de monde, voire personne dans les salles, mais il y a des gens qui regardent la télévision. La NBA a donc déclaré qu’elle nous laisserait une certaine marge de manœuvre pour les matchs non télévisés au niveau national, mais qu’elle voulait être informée si nous laissions des joueurs en bonne santé se reposer lors d’un match télévisé au niveau national. Je pense que c’est assez réaliste. Je pense que, pour respecter les fans, les joueurs en bonne santé devraient jouer tout le temps par respect pour leurs fans. Je trouve juste que parfois on oublie cet élément : les fans font toute la ligue et il faut leur montrer un peu de respect ».