La NBA va distribuer des amendes pour les mises au repos de stars

Depuis plusieurs années, le « load management » est devenu un sujet de débat durant la saison régulière. Cette façon de mettre au repos les stars, alors qu’elles ne sont pas blessées, afin de les économiser, fait grincer des dents.

Surtout quand c’est dans le cadre de rencontres diffusées sur le réseau national. Un Lakers – Clippers sans LeBron James et Kawhi Leonard, c’est forcément moins sexy, et donc les audiences et la promotion de la NBA en souffrent.

Ainsi, la saison passée, la ligue avait tenté de poser un cadre pour ces mises au repos volontaires. L’idée était d’encourager les clubs à reposer leurs joueurs lors des matches à domicile, diffusés à la télévision locale. Ainsi, les spectateurs, qui ne peuvent apprécier certaines stars qu’une fois par an dans leur salle, n’étaient pas lésés.

Sauf que cette saison, même s’il n’y aura pas de public (au moins pendant une grande partie de la saison régulière) et que l’intersaison a été écourtée pour certains, les coaches pourraient abuser du « load management ».

Une amende suffisamment dissuasive ?

La NBA a donc actualisé son protocole sur la question et décidé de sévir, nous apprend Yahoo! Sports. Si un joueur est mis au repos, alors qu’il n’est pas blessé, pour une grosse affiche diffusée sur le réseau national, la franchise pourrait être sanctionnée d’au moins 100 000 dollars d’amende.

Les équipes ne doivent pas non plus reposer plusieurs joueurs pour une même rencontre ou le faire lors des matches à l’extérieur (on imagine que cette consigne restera dans le temps, quand le public sera de nouveau autorisé). Et si une équipe décide malgré tout de payer le prix et de ne pas faire jouer un de ces joueurs, il faut tout de même que ce dernier soit visible pour les fans, sur le banc donc.

Reste à savoir si une amende d’au moins 100 000 dollars sera assez dissuasive pour les favoris au titre, qui auront eux une vision sur le long terme. On en doute…