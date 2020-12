A Brooklyn, on fait abstraction des problèmes de James Harden

Alors que ESPN affirme que les Nets n’ont pas repris contact avec les Rockets au sujet d’un éventuel transfert de James Harden, l’absence de l’arrière All-Star pour la reprise de l’entraînement ne peut qu’attiser les rumeurs d’un échange. La direction de Brooklyn aurait proposé un package conséquent (LeVert, Dinwiddie, Claxton et Allen) mais Houston veut une jeune vedette et la proposition des Nets, en l’état, ne les ferait pas plier…

Côté terrains, Steve Nash se concentre sur son groupe, et pour ses débuts dans le métier, il ne veut pas être perturbé par les bruits ambiants. « J’imagine que c’est un sujet tabou… J’aime nos joueurs, et j’espère qu’ils se sentent tous vraiment valorisés, souhaités et respectés. On a tellement de joueurs qui peuvent apporter des choses » répond le coach des Nets au New York Post. « Quand je suis dans la salle avec eux, je me considère comme chanceux. J’espère qu’ils le ressentent, et qu’ils n’ont pas l’impression qu’on regarde ailleurs pour voir si l’herbe est plus verte… Parce qu’on adore ce qu’on a ici, j’espère que notre attitude au quotidien le traduit et rend les gars à l’aise, soutenus, et valorisés pour réussir individuellement et collectivement. »

Le mieux, c’est de demander à un joueur concerné par les rumeurs, en l’occurrence Caris LeVert. « Comment on gère le fait que James Harden ne soit pas à l’entraînement ? » répète le joueur aux médias qui lui posent la question. « Pour nous, et moi en particulier, je n’ai vraiment rien à dire sur le fait que Harden ne soit pas à l’entraînement. Cela ne me concerne pas. Je suis concentré sur l’équipe, sur les Nets, et moi-même pour donner le maximum possible pour qu’on puisse faire mieux collectivement. Je ne me préoccupe pas vraiment de tout ça. Cela n’a rien à voir avec moi. »

Côté Rockets, l’absence d’Harden est en revanche très pesante, et la franchise cherche au maximum à éviter de le sanctionner financièrement. Mais aura-t-elle le choix si le joueur s’entête à ne pas reprendre l’entraînement ?