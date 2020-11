Tout semble indiquer que James Harden est décidé à rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant aux Nets. D’ailleurs, Anthony Puccio, habituellement très bien informé sur les intentions de Brooklyn, assure qu’un « accord verbal » est en place entre les deux franchises pour permettre le transfert du MVP 2018.

Les Rockets auraient ainsi voulu conserver l’arrière mais, quitte à le voir partir, autant que ce soit à l’Est et pour une équipe qui a beaucoup de joueurs intéressants (Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen, Nicolas Claxton…).

Reste que rien n’est toutefois finalisé et que pour ESPN, les Rockets assurent être « prêts à être mal à l’aise » en conservant James Harden et Russell Westbrook pour démarrer le training camp, même si les deux joueurs ont exprimé leurs envies de départ. En clair : Houston entend faire monter les enchères et tirer le maximum de ses deux MVP pour ne pas accepter des échanges au rabais.

L’enjeu est ainsi peut-être de forcer Brooklyn à ajouter un maximum de choix de Draft aux joueurs déjà évoqués…