John Wall veut redevenir All-Star à Houston

Dix ans après avoir été drafté par les Wizards et deux ans après son dernier match, John Wall a donc quitté Washington dans un échange avec Russell Westbrook, vers Houston. Comme pour le MVP 2017 avec le Thunder en 2019, c’est une page qui se tourne pour le joueur et le franchise de la capitale.

John Wall incarnait les Wizards des années 2010 et maintenant, il va falloir s’habituer à le voir avec un maillot floqué du logo des Rockets.

« J’étais un jeune de 19 ans, maigre et sans barbe, et je ne savais pas ce que j’allais faire de ma vie », se souvient le meneur de jeu, lors de son arrivée en NBA, en 2010, pour ESPN. « Cette franchise m’a vu grandir, construire une famille. C’est tout ce que je peux dire. Je les aime. Mon cœur restera là-bas. La façon dont j’ai communié avec les fans et la communauté existe encore et restera à jamais. Je souhaite le meilleur à cette équipe, à cette franchise. »

Désormais, il doit se relancer à Houston. John Wall n’a plus joué depuis décembre 2018 et sa dernière saison pleine date de 2016-2017 où il avait joué 76 matches de saison régulière. Depuis 2017 donc, il n’a disputé que 73 matches…

« Je vais essayer de revenir et d’être All-Star », annonce-t-il. « Être à nouveau le joueur que les gens pensent que je ne suis plus. Sur le terrain, je vais être John Wall. Dans le même temps, je vais être capable de faire des choses que je n’étais plus en capacité de faire car j’étais blessé et je trainais des pépins physiques. Voilà pourquoi je pense que mon jeu évolue, parce que je suis enfin en bonne santé. Je n’ai plus ces blessures comme ces six ou sept dernières années. Les gens vont enfin pouvoir saisir que je jouais avec des problèmes et que ce que je faisais sur une jambe, c’était assez unique. »

Un discours qui colle avec les propos qu’il a tenus en mai dernier. Très revanchard, John Wall avait raconté « avoir été All-Star cinq fois avec des excroissances osseuses au genou et au talon » et il annonçait que le public n’avait « même pas encore eu le meilleur John Wall, juste un aperçu ».