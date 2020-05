John Wall promet de se venger de ceux qui se sont moqués des Wizards

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en janvier 2019, John Wall ne jouera pas avant la saison prochaine, même si celle en cours reprend dans quelques semaines.

À la place, il continuera de s’entraîner… et de noter les noms de ceux qui se moquent de ses Wizards.

« Quand je ne joue pas, je regarde les autres » explique-t-il à Stephen Jackson et Matt Barnes dans leur podcast « All The Smoke ». « Tous ces jeunes qui tuent notre équipe, qui restent à regarder notre banc, ce genre de choses. Qu’ils sachent juste que j’ai tout écrit dans mes notes, pour le moment où je reviendrai l’an prochain. J’ai hâte de leur montrer de quel bois je me chauffe. »

Une bonne manière d’entretenir la motivation pour continuer cette longue rééducation qui doit le ramener à 100% de ses capacités. Voire 110%.

« Je serai meilleur que je ne l’étais avant, c’est ce qui fait peur. J’ai été All-Star cinq fois avec des excroissances osseuses au genou et au talon. Les gens ne savent pas ça. Ils n’ont même pas encore eu le meilleur John Wall, juste un aperçu. » Les fans des Wizards sont sans aucun doute impatients de voir ça…