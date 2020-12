Pour son anniversaire, Giannis Antetokounmpo a reçu… des stylos

A Milwaukee, le début des entraînements collectifs tombait le jour des 26 ans de Giannis Antetokounmpo, et Khris Middleton et Pat Connaughton ont trouvé la cadeau idéal : des stylos !

« On lui a chanté « Happy Birthday » après l’entraînement » raconte Khris Middleton. « Pat et moi avons pensé que le cadeau parfait de la part de ses coéquipiers était de lui offrir un stylo. Dans le vestiaire, il y avait donc des stylos comme cadeaux. Je lui ai dit que ça devait être l’un des meilleurs cadeaux qu’il ait reçu, et j’espère qu’il va apprécier et l’utiliser. »

Vous l’aurez compris, les Bucks souhaitent que le « Greek Freak » signe sa prolongation de contrat avec les Bucks. Il a jusqu’au 21 décembre, veille de la reprise de la saison, pour le faire. Sinon, il sera free agent en juillet 2021, et forcément ça mettrait sous tension ses dirigeants et ses coéquipiers.

Nouveau venu dans la famille Bucks, Jrue Holiday a apprécié le moment. « De mon point de vue, c’est super, et tout le monde m’a très bien accepté. J’ai le sentiment que tout le monde ici connaît son rôle, et ça simplifie les choses. Quant à Giannis, c’est un bon mec, et le reste n’est que du business. C’est quelqu’un de très famille, qui prend soin des gens, et c’est pour ça qu’il est là. »