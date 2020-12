Bluffé par Killian Hayes, Dwane Casey lui confie la place de titulaire

À l’ouverture du training camp des Pistons, Dwane Casey donnait Killian Hayes favori pour le poste de meneur de jeu titulaire. Quelques sessions d’entraînement plus tard sous le regard bienveillant de Derrick Rose, mentor cinq étoiles, l’entraîneur de Detroit est convaincu.

« On réfléchit à tout ça, mais on devrait commencer avec Killian » confie-t-il. « Rien n’est gravé dans le marbre, mais on va le faire démarrer et on verra ce que ça donne. Il sait jouer. Delon est un vétéran, il sait jouer aussi. On veut garder Derrick en sortie de banc, car il y est redoutable. On commencera avec Killian pour le moment. »

« Ce n’est pas un rookie classique »

« Il a les clés, mais je peux les reprendre à n’importe quel moment » prévient néanmoins Dwane Casey. Mais Killian Hayes est prêt à se battre pour les garder : « il faut travailler. Je viens juste d’arriver, je dois faire mes preuves. Je suis comme tout le monde : je dois mériter ma place et bosser dur. »

Pour l’instant tout va bien pour le Français, qui impressionne énormément son entraîneur.

« Le futur s’annonce vraiment radieux pour ce jeune garçon s’il garde la même trajectoire. Ce n’est pas un rookie classique » estime-t-il. « Il voit des choses défensivement. Il voit des choses offensivement. Il a fait trois ou quatre contres hier, ce qui est compliqué sans faire de fautes. » Des qualités défensives consolidant un peu plus la candidature du 7e choix de la dernière Draft, qui va faire ses premiers pas en NBA avec beaucoup de confiance.