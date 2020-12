Avec un effectif complètement remanié et neuf mois sans jouer, les Pistons font partie de ceux qui vont profiter à fond de leur training camp. Parmi les grandes interrogations auxquelles Dwane Casey doit trouver des réponses, la place de meneur de jeu titulaire : Derrick Rose, Killian Hayes et Delon Wright sont candidats. « On verra comment ça se passe » annonçait l’entraîneur hier sans trop se mouiller évidemment : le premier est sujet aux blessures, le deuxième est un rookie qui vient d’arriver en provenance d’Allemagne et le troisième débarque de Dallas.

« Je n’ai pas eu la chance de m’asseoir avec Derrick pour discuter de son temps de jeu et de ses restrictions. Je ne pense pas que ça ait changé depuis l’année dernière » note-t-il tout de même. Pour rappel, l’ancien MVP était sixième homme l’an passé derrière Reggie Jackson.

« On a les jeunes Delon Wright et Killian Hayes qui peuvent jouer à ce poste et sont des meneurs naturels » poursuit Dwane Casey. « Ça facilite les choses pour gérer les minutes de Derrick. C’est compliqué quand tu dois sortir du terrain un joueur talentueux comme Derrick, mais on a des meneurs stables pour jouer avec lui. Il peut même jouer avec Killian et Delon si on évolue avec trois arrières. »

La logique voudrait que le 7e choix de la dernière Draft ait les clés de cette équipe en pleine reconstruction. « L’avantage de Killian, c’est d’avoir été pro en Europe, dans un contexte qui ressemble à la NBA, contre des adultes » souligne encore Dwane Casey. « Il a une longueur d’avance. Est-ce qu’il aura quand même une courbe de progression ? Oui. C’est un jeune homme intelligent, bon passeur, bon shooteur. Et il peut apprendre de Delon Wright et Derrick Rose. »

« L’objectif, cette année, c’est de nourrir les jeunes joueurs tout en se battant pour gagner » résume ainsi le coach des Pistons. « C’est le défi, mais c’est un bon défi. Vu le talent et les qualités des jeunes, le but est de leur donner autant de responsabilités que possible. »