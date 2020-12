Derrick Rose : « J’ai dit à Killian qu’il était l’avenir de l’équipe »

Ce n’est pas donné à tout le monde mais Killian Hayes va découvrir la NBA aux côtés d’un MVP, qui de surcroit évolue au même poste que lui : Derrick Rose. L’ancienne idole de Chicago fait figure de rescapé et de « dinosaure » pour reprendre son expression dans l’effectif des Pistons, et il a profité du « media day » pour dire tout le bien qu’il pensait de son jeune coéquipier.

« Pour un jeune meneur, il a une très grande assurance. C’est un gaucher et donc les défenseurs vont sans doute le forcer à jouer sur sa main droite. Mon boulot pendant ce training camp sera d’essayer de le mettre dans des conditions inconfortables » prévient Rose. « Je lui ai dit qu’il était l’avenir de l’équipe. Il n’y a pas de compétition. Mon boulot est de le pousser et de le préparer à devenir un grand joueur. »

Superbe attitude de Rose, toujours aussi humble, et désormais prêt à transmettre le flambeau à un jeune français de 19 ans. « Cela fait un moment que je n’avais pas eu un jeune sous ma coupe comme ça. La dernière fois, c’était Marquis Teague. Je suis excité à l’idée de le voir travailler, et de voir ce qu’il a sous le capot. J’adore son jeu, et c’est un honneur de jouer avec un talent comme ça. J’ai l’impression d’être un dinosaure aux côtés de joueurs comme lui. »

On espère évidemment que Hayes fera une bien meilleure carrière que Teague… Sur le plan personnel, Rose ne s’est pas trop préoccupé du basket depuis mars, date de la fin de saison de Detroit. « C’était la dernière chose que j’avais en tête pendant l’intersaison. Je voulais juste essayer de profiter de ces moments avec ma famille, et leur donner toute mon attention. Je ne me préoccupe jamais de basket. Il n’y a que la famille et la santé« .