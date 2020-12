Serge Ibaka parti, OG Anunoby a perdu son mentor

Les Lakers ont frappé très fort durant la « free agency », en piquant notamment Montrezl Harrell à leurs voisins des Clippers. Mais ces derniers ont réussi à attirer Serge Ibaka pour le remplacer. Une belle pioche qui laisse déjà un grand vide au sein du vestiaire des Raptors, comme l’a confié OG Anunoby, pour qui l’intérieur d’origine congolaise représentait beaucoup.

« Même quand j’étais un rookie, Serge me parlait toujours de prendre soin de mon physique, des choses sur le terrain sur lesquelles je devais travailler, de la façon dont je devais manger, s’est remémoré l’ailier. Il a donc fait du bon travail en s’occupant de moi pendant les trois années où j’étais avec lui. Ça va être bizarre sans lui, mais je resterai en contact avec lui ».

Quid d’Alex Len et Aron Baynes ?

Comme Pascal Siakam, OG Anunoby a également confié qu’il ne s’attendait pas à voir Serge Ibaka quitter les Raptors pour les Clippers durant la free agency.

« Oui, j’ai été surpris aussi. Je pensais qu’il allait revenir. Je ne sais pas ce qui a motivé cette décision, je pensais qu’il allait revenir. Il semble heureux, et donc si c’est le cas, je suis heureux pour lui », a-t-il ajouté.

Les Raptors, qui ont également perdu Marc Gasol, parti aux Lakers, ont enregistré les renforts d’Aaron Baynes et Alex Len, deux éléments qui ne sont pas de la même trempe que la paire Ibaka-Gasol.

« On a joué contre Aron et Alex par le passé, et ce sont de bons joueurs, a tempéré OG Anunoby. Ils peuvent beaucoup aider notre équipe donc je pense qu’ils sauront s’acclimater. Je pense aussi à Chris (Boucher), qui va bénéficier d’un rôle plus important, ce qui est super pour lui. On sait tous que Chris est un super joueur ».