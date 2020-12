Ce n’est pas une blessure qui allait arrêter Ja Morant

Seuls LeBron James et Nikola Jokic ont réussi à le faire avant lui. Avec ses 18 points, 7 passes, 4 rebonds, le tout à plus de 47% de réussites aux tirs, Ja Morant a réalisé une première campagne exceptionnelle en NBA, rejoignant donc le King et le Joker parmi les trois seuls joueurs de l’histoire à poster 17 points, 6 passes avec une telle efficacité aux tirs.

Le réaliser depuis le poste de meneur est d’autant plus fort, mais Ja Morant n’a cure de ces statistiques anecdotiques et honorifiques. Son premier trophée en NBA, celui de Rookie de l’année, n’est qu’un début…

« Je veux beaucoup plus », envoie Morant pour The Undefeated. « Je veux réaliser une très grande carrière. Je ne me satisfait pas d’avoir gagné le trophée du meilleur débutant. C’était une très bonne sensation de recevoir ce trophée, je ne vais pas le cacher. Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer de l’avoir emporté. C’était définitivement un grand honneur. Et quelque chose pour laquelle j’avais travaillé toute la saison. Je l’avais dit à ma famille après ma Draft : je vais gagner ce trophée. De le gagner par la suite et de remplir ma promesse, c’était spécial. »

Ayant propulsé les Grizzlies dans la course aux playoffs, bien plus tôt que prévu, Morant et ses Grizz’ n’ont en revanche pas réussi à terminer le travail, éliminés par les Blazers dans le premier match de barrage de l’histoire de la Ligue.

« Je vais être honnête, je ressentais beaucoup de douleur »

Bien qu’il ait encore réussi à hausser son niveau de jeu dans la bulle, à 21 points, 10 passes et 6 rebonds de moyenne, Morant n’était pas lui-même, limité non seulement par un pouce fracturé mais aussi par une blessure à la cuisse.

« Je vais être honnête, je ressentais beaucoup de douleur. Mais je voulais aussi essayer de faire tout ce qui était en mon possible pour aider l’équipe à gagner. Je voulais vraiment accrocher les playoffs, donc, j’ai sacrifié mon corps et je me suis battu avec mes coéquipiers. »

Encore fin, Morant n’en est pas moins un dur à cuire, se jetant au contact des intérieurs adverses sans peur et sans reproche. Leader incontesté de la jeune troupe des Grizzlies, l’ancien de Murray State veut de nouveau croire en ses chances de playoffs cette année. Peu importe les obstacles en chemin.

« On doit faire avec ce qu’on a. On a beaucoup de bons joueurs dans notre équipe. Mon boulot, c’est de m’assurer qu’ils jouent tous en confiance. M’assurer que l’on joue comme il faut. Je suis un leader et c’est ce que je dois faire. Quand la saison va commencer, on va jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde, et on verra ce qui se passe ensuite. »