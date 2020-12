Faits divers : DeMar DeRozan fait fuir un cambrioleur

Le fait divers a eu lieu le 19 novembre dernier, mais TMZ s’en fait seulement l’écho : DeMar DeRozan s’est retrouvé nez à nez avec un cambrioleur qui s’était introduit dans sa maison de Los Angeles. Alors que l’homme avait réussi à monter à l’étage, où se trouvent les chambres des deux enfants, DeRozan est parvenu à le faire fuir.

« Tout va bien. J’ai grandi à Compton, et j’ai vécu pire » a réagi la star des Spurs à propos de cette tentative de cambriolage. Arrêté par la police alors qu’il traînait à nouveau dans la résidence privée, le cambrioleur a expliqué qu’il s’était trompé de maison, et qu’il cherchait celle de Kylie Jenner. Ex de Ben Simmons, la starlette a été aperçue en compagnie de Devin Booker cet été, et peut-être que le cambrioleur se serait retrouvé nez à nez avec un autre basketteur…

Quoi qu’il en soit, il a désormais interdiction de s’approcher de cette résidence privée.