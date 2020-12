Pour son bien, Doc Rivers a demandé aux Sixers de ne pas recruter son fils

Si Austin Rivers avait expliqué que le « positif l’emportait sur le négatif », en insistant notamment sur sa relation personnelle avec son père Doc, lors de leur années communes à Los Angeles, l’expérience entre le fils et son père a été parfois difficile. Les deux hommes l’ont déjà exprimé.

Cela explique sans doute l’attitude de Doc Rivers lors de son arrivée à Philadelphie, qui a préféré éviter de retravailler avec sa progéniture.

« Austin était une des priorités du recrutement des Sixers quand j’ai pris le poste de coach », raconte Doc au New York Post. « Il était un des arrières que le franchise voulait. Je suis arrivé, et j’ai dit que je n’en voulais pas. On a trop de choses à régler. Et pour Austin, c’est mieux. Il a sa propre identité, et comme je suis père, il devient une cible. Et depuis qu’on n’est plus ensemble, il se débrouille très bien. »

En ancien joueur des Knicks, Doc a donc poussé son fils vers New York.

« Je lui ai répété : New York est un endroit formidable. J’ai eu une superbe expérience là-bas. C’est dur comme ville, dans le sens positif du terme. C’est comme Boston ou Philadelphie. Les fans sont authentiques. Ils veulent que les joueurs se donnent à fond. Les spectateurs des Knicks sont toujours des fans des Knicks de Red Holzman (coach mythique des années 1960-1970 à New York). Ils se souviennent de ce basket-là. »

Le nouveau coach des Sixers avait encore des arguments à donner à son fils. Déjà l’identité de l’entraîneur des Knicks et le contexte de la franchise, qui a plu à Austin visiblement.

« Tom Thibodeau aime les joueurs compétitifs, il a toujours été comme ça. On se ressemble. Donnez-lui douze compétiteurs, il va trouver une solution. Et l’effectif est jeune. Austin est un vétéran désormais. Il peut devenir un exemple et c’est ainsi que je le vois dans ce groupe : comme un sacré exemple. Il a connu des hauts et des bas, mais il est encore là. Il peut être un bon professeur pour ces jeunes joueurs. »