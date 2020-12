Carmelo Anthony enfin prêt à accepter un rôle de remplaçant

La relation entre Carmelo Anthony et l’idée d’être remplaçant n’a jamais été simple. Star à Denver puis à New York et ancien meilleur marqueur de la ligue, Melo ne se voit pas devenir un simple sixième homme.

On se souvient tous de sa réaction amusée en 2017, lors du training camp du Thunder, quand un journaliste avait émis l’idée de le voir débuter les matches sur le banc, ou de son expérience ratée à Houston où il n’était pas titulaire.

Et alors qu’il vient de conclure une belle saison à Portland pour se relancer, voilà que la franchise de l’Oregon recrute Robert Covington et Derrick Jones Jr. Comme les deux seront probablement titulaires, la conséquence est claire : Carmelo Anthony va rejoindre le banc. Est-il enfin prêt à l’accepter ?

« J’ai dû y réfléchir, car c’est nouveau », assure-t-il à ESPN. « J’ai essayé à Houston, mais ça n’a duré que sept ou huit matches. Cela joue avec votre fierté et votre ego, surtout pour moi. J’ai pris une grande respiration et j’ai compris. Il faut que ça marche. »

Alors qu’il voulait absolument rester à Portland, l’ailier aurait pu finalement décider de partir pour aller chercher une place de titulaire ailleurs. Mais les discussions avec le GM des Blazers, Neil Olshey, avec le coach Terry Stotts et avec le duo Damian Lillard – C.J. McCollum l’ont convaincu de poursuivre l’aventure avec les Blazers.

« Il fallait avaler la pilule. Je devais être transparent et honnête avec l’équipe et avec la franchise. On a eu des conversations avec Lillard et McCollum, qui m’ont conduit à revenir. Les échanges étaient francs. Ils m’ont fait savoir que j’allais être un membre important de cette équipe. Donc ce qui compte le plus, c’est le fonctionnement de l’équipe. Pas ma place de titulaire ou non. Ce n’est pas la question. »