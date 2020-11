Carmelo Anthony sera désormais remplaçant à Portland

Il voulait absolument rester à Portland où il a relancé sa carrière, et Carmelo Anthony a vu son désir devenir réalité puisque l’ailier a prolongé avec les Blazers. En revanche, son statut va évoluer puisque la franchise de l’Oregon s’est fortement renforcée sur les ailes avec les arrivées de Robert Covington et Derrick Jones Jr.

Sa place d’ailier titulaire va sans doute disparaître, mais pas nécessairement son impact.

« Anthony le comprend maintenant », affirme Neil Olshey, le président des Blazers, à NBC Sports. « Il va probablement être remplaçant. Je pense qu’il sera peut être davantage mis en valeur avec les remplaçants. Selon le titulaire dans l’aile, il n’y aurait pas eu autant de shoots que ça pour lui. Donc en étant sur le banc, il aura plus de situation au poste et on pourra davantage l’utiliser. »

Qui sera donc titulaire aux côtés de Damian Lillard, CJ McCollum et Jusuf Nurkic, les trois inamovibles ? Robert Covington, sans doute, comme ailier ou ailier fort. À ses côtés, peut-être Zach Collins si Terry Stotts veut de la taille, ou Derrick Jones Jr. s’il mise plutôt sur de la vitesse.

« Covington et Jones Jr. sont interchangeables », estime Neil Olshey. « Le premier est un joueur de catch-and-shoot, le second plus un joueur de mouvement, qui coupe et joue sans ballon. On en fera démarrer un des deux. Après, il y a aussi des arguments pour que l’un ou l’autre soit ailier fort. Donc que les deux soient titulaires. »

Comme les Blazers ont désormais plus de polyvalence dans les ailes, les combinaisons sont donc nombreuses mais l’essentiel sera de trouver un meilleur équilibre attaque/défense que la saison passée…

« On peut aussi glisser Rodney Hood ou Gary Trent Jr. en ailier à côté d’un des deux, qui serait alors ailier fort. Ou alors un de ces deux-là (Covington ou Jones Jr.) passe dans l’aile et Melo joue au poste 4 », poursuit le dirigeant. « Cela ne change pas grand-chose à notre façon de jouer, ni en attaque ni en défense. »

INTERSAISON BLAZERS 2020

Arrivées/signatures : Robert Covington (Rockets), Harry Giles (Kings), Enes Kanter (Celtics), Derrick Jones Jr. (Heat), Rodney Hood, Carmelo Anthony

Départs : Trevor Ariza (Pistons), Mario Hezonja (Grizzlies)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.