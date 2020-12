Nikola Jokic et les Nuggets encore prêts à déjouer les pronostics

Finaliste de conférence dans la bulle d’Orlando, les Nuggets ont certes dû reconnaitre la supériorité des Lakers lors des derniers playoffs. Mais ne comptez pas sur Nikola Jokic, le All-Star local, pour faire des courbettes face à King James et sa cour californienne…

« Honnêtement, je me fiche des Lakers », a ainsi lancé le pivot jeudi. « Ils vont probablement être bons encore cette saison. Mais j’aime notre équipe. Je pense que c’est bien qu’une équipe change, ça apporte de nouvelles énergies, de nouveaux gars, de nouvelles personnalités. Je pense que ça va être une saison intéressante. »

Dans la bataille éternelle des petits marchés contre les gros, Denver ne se sent pas du tout lilliputien.

S’ils ont certes perdu Jerami Grant, un de leurs joueurs-clés durant les derniers playoffs (au profit des Pistons), les Nuggets ne sont pas du genre à paniquer, alors que les bookmakers les placent à égalité avec les Raptors en 7e position (cote de 21.0 !) pour le titre, derrière les Lakers (4.5), les Clippers (5.5), les Bucks (6.0), les Nets (7.0), le Heat (16.0) ou encore les Celtics (17.0).

« Même maintenant, ils parlent des Clippers et comment ils ont perdu et ne mentionnent pas comment les Nuggets ont gagné », souffle un Nikola Jokic incrédule. « On se fiche que personne ne veuille nous donner du respect. On sera là. On était dans des situations difficiles la saison passée. On se bat. »

« Notre expérience va être fondamentale cette saison »

Ayant réussi à conserver Paul Millsap, qui est lui aussi revanchard après une bulle décevante, les Nuggets ont aussi piqué JaMychal Green aux Clippers et ont fait venir Facundo Campazzo en provenance du Real Madrid. De quoi satisfaire un Nikola Jokic confiant en ses troupes, fraîchement marié et tout bonnement imperturbable…

« Simplement parce qu’on nous ne donne pas de respect, ça ne veut pas dire qu’on prend en compte leurs opinions. On sait de quoi on est capable. Est-ce qu’on va réaliser une meilleure saison ou est-ce qu’on fera pire ? J’ai simplement hâte de voir ce qu’on va pouvoir faire cette saison, dans ces temps toujours plus bizarres. »

À 24 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne pour sa deuxième apparition en playoffs, Nikola Jokic a encore su hausser son niveau de jeu pour épauler Jamal Murray, la grosse révélation de la dernière postseason.

Avec ces deux lascars encore au centre du dispositif de Mike Malone, plus Michael Porter Jr. qui est attendu dans un rôle plus important (« le secret le moins bien gardé de la ligue », en rigole le président Tim Connelly), Denver n’a aucune intention de la jouer petit bras.

« Comment puis-je être encore meilleur ? », conclut Nikola Jokic pour ESPN. « Ça revient à l’expérience pour moi. Mon corps est déjà habitué aux contacts, à l’aspect physique et à la rapidité du jeu par expérience. J’ai énormément appris lors des derniers playoffs et je pense avoir grandi. Individuellement, en termes d’agressivité, je me sens meilleur. Notre expérience va être fondamentale cette saison. »