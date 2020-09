Les Nuggets ont gagné le respect de tous

Alors que les Clippers vont devoir tirer les enseignements d’un crash vertigineux, tant sur le fond que sur la forme, les Nuggets peuvent eux se satisfaire d’avoir déjà marqué l’histoire de la NBA.

En effet, même si le contexte de la « bulle » est extrêmement particulier, jamais une équipe n’avait remonté un retard de 3-1 deux fois dans la même saison. Après Utah, c’est ainsi Los Angeles qui a subi le retour des troupes de Michael Malone. Et plus fort encore, les Nuggets ont non seulement grignoté leur retard dans la série, mais aussi pendant les matches puisqu’ils ont été menés trois fois de suite, de plus de 10 points.

« Je suis tellement fier », a réagi le coach pour ESPN. « Les joueurs n’ont jamais lâché, ils ont cru en chacun et en eux-mêmes. Si on écoutait ce qui se disait pendant cette série, on n’avait aucune chance. Des gens l’avaient assuré. On a trouvé un moyen de battre trois fois d’affilée cette très bonne équipe. Pas la peine d’en rajouter. »

Mais trop heureux et alors qu’il célébrait son 49e anniversaire ce mardi soir, Mike Malone ne pouvait pas s’arrêter là. Il a donc continué de chanter les louanges de ses joueurs.

« C’est notre sixième match à élimination. On est dans la bulle depuis 71 jours et on est encore soudé. Cette implication, cette dureté, on ne voit pas ça tous les jours. Les gars dans le vestiaire s’adorent. C’est incroyable. »

« Vous tous allez désormais commencer à nous respecter »

Jamal Murray, auteur d’un Game 7 à 40 points, et qui a porté les Nuggets avec Nikola Jokic dans cette rencontre décisive, a rebondi sur les commentaires qui entouraient les prestations de Denver dans ces playoffs. Ceux des fameux « gens » dont parlait Mike Malone.

« Il y a Shaquille O’Neal, Charles Barkley, les journalistes Zach Lowe et Stephen A. Smith… Vous tous allez désormais commencer à nous respecter, car on bosse. On n’aurait pas dû être mené 3-1 mais on est revenu face aux Clippers et c’est un bel exploit. Donc c’est agréable de changer un peu les discours. »

Alors, les Nuggets sont-ils prêts pour réussir un nouvel exploit en sortant les Lakers ? « On n’est pas satisfait, c’est impossible », rappelle le coach de Denver. « Mais on va fêter cette qualification. Notre objectif n’était pas de jouer un Game 7. C’est de gagner le titre. Même si c’est étrange à entendre pour certains, on est focalisé là-dessus. On continue d’y croire. » Après ces deux séries historiques, ils auraient tort de penser le contraire…