J.B. Bickerstaff attend un grand Kevin Love pour la saison à venir

Reverra-t-on un jour le Kevin Love des Wolves ? À savoir un joueur capable de grimper jusqu’à 26 points et 13 rebonds de moyenne sur une saison. Avec son arrivée à Cleveland, l’intérieur s’était logiquement mis en retrait, pour devenir une troisième option derrière LeBron James et de Kyrie Irving. Mais depuis leur départ, son rendement statistique n’a guère évolué. La faute notamment aux pépins physiques.

Aujourd’hui, alors que les Cavs sont promis à une nouvelle saison compliquée, son coach J.B. Bickerstaff a des attentes importantes le concernant. « On a besoin qu’il réalise une grande saison », fixe-t-il. « Lui et moi avons eu une conversation à ce sujet. Il faut qu’il soit lui-même. Il reste meilleur que 75 ou 80% des joueurs de cette ligue. Il est cinq fois All-Star, champion NBA et probablement un futur Hall of Famer intégré dès sa nomination. »

Le coach estime que la responsabilité revient à son staff de le « mettre en position de réussir et de faire en sorte qu’il rende ses coéquipiers meilleurs. On ne veut pas qu’il se mette en retrait mais qu’il soit une arme, parce qu’il rend tous les autres meilleurs ainsi. »

Il est « retombé amoureux » du jeu

La bonne nouvelle pour J.B. Bickerstaff est que cette longue interruption de jeu de huit mois a fait remonter la soif de basket chez Kevin Love. « Avoir ce temps d’arrêt a permis de faire le point en quelque sorte », livre l’intérieur. « Avec le fait de regarder ‘The Last Dance’ ou la bulle sans y participer, voir comment les gars se sont débrouillés là-dedans, j’ai l’impression, et pas pas seulement moi, d’être retombé amoureux du jeu et du processus. »

Si bien qu’il qualifie ce retour sur les parquets de « rafraîchissant », avec un amour pour le jeu « renouvelé ». Une sensation sans doute partagée par la majorité des joueurs qui n’ont pas pu se rendre à Orlando.

Les Cavs vont donc pouvoir compter sur un Kevin Love revigoré, qui va démarrer cette saison avec Andre Drummond. Et non plus son partenaire de raquette depuis son arrivée dans l’Ohio, Tristan Thompson, dont le départ « crée une espèce de vide » dans la franchise. Kevin Love est en tout cas désormais le dernier représentant de l’équipe championne en 2016, avec Matthew Dellavedova.

« Daniel Day-Lewis, baby ! », en sourit-il en référence à l’acteur dans Le Dernier des Mohicans. « Comme tout le monde le sait, probablement dès la première semaine qui a suivi mon arrivée ici, mon nom a circulé (dans les rumeurs de transfert). J’ai réalisé il y a quelques jours que c’était ma 7e année ici, ma 13e dans la ligue, et je suis sur le point de rester plus longtemps ici que je ne suis resté dans le Minnesota. C’est fou comme le temps passe vite, pour le meilleur et pour le pire. »