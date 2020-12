Il s’était préparé à être la doublure de John Wall, et finalement Ish Smith jouera derrière Russell Westbrook cette saison. Le meneur « globe-trotter » des Wizards estime que l’échange de la nuit dernière est bénéfique pour tout le monde.

« Je pense vraiment que c’est du « gagnant-gagnant » » a-t-il répondu à NBC Sports. « Si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, je pense que parfois, on observe des situations et on n’aime pas le changement. On n’aime simplement pas ça. Mais personnellement, je me suis toujours dit que le changement à venir est le meilleur« .

Pour Washington et Houston, comme pour les joueurs concernés, ce changement était donc la meilleure chose à faire, même si ça ne saute pas aux yeux dans l’immédiat. Pour Houston, il fallait couper court à une expérience ratée, tandis que John Wall était semble-t-il déçu d’être passé derrière Bradley Beal dans les projets de ses dirigeants.

« Parfois, un changement de cadre peut animer un esprit de revanche, et je vous l’annonce, Wall va être un monstre la saison prochaine. C’est pour ça que je dis que c’est du gagnant-gagnant. » poursuit Ish Smith. « Les deux avaient sans doute besoin d’un changement de cadre et les deux seront revanchards du genre : « Regardez, je suis toujours un bad boy ». Je pense que c’est un bon échange pour les deux. »

Une page se tourne à Washington puisque John Wall n’avait connu qu’une seule franchise, et qu’il s’y était imposé comme un « franchise player » pour la ramener en playoffs. Pour Russell Westbrook, c’est plutôt un camouflet, et il est d’ailleurs le premier MVP de l’histoire à être échangé deux intersaisons de suite.