Ish Smith espère ne pas connaître une 12e franchise différente…

« Je n’ai jamais vraiment pensé au nombre d’équipes pour lesquelles j’avais joué. Pour moi, c’était comme si j’allais rester. Je n’allais nulle part. Vous pouvez me faire passer par les 30 équipes. Je n’irai nulle part. J’avais besoin de trouver ma motivation ».

Arrivé par la petite porte en NBA, aux Rockets qui l’ont repêché après la Draft de 2010 pour participer à la Summer League, Ish Smith a vu du pays en dix ans de carrière dans la ligue. Le meneur a ainsi dû faire ses valises à onze reprises, héritant du profil de parfait « journeyman ».

Ish Smith a longtemps dépanné en sortie de banc avant d’endosser un rôle plus important à partir de 2014. Au total, il a joué pour les Rockets (deux fois), les Grizzlies, les Warriors, le Magic, les Bucks, les Suns, le Thunder, les Pelicans (deux fois), les Sixers (deux fois), les Pistons et les Wizards (deux fois), soit 11 changements d’équipe !

Épanoui à DC

Le record dans l’histoire de la ligue est fixé à 12. Il est détenu par quatre joueurs : Joe Smith (1995-2011), Chucky Brown (1989-2002), Tony Massenburg (1990-2005) et Jim Jackson (1992-2006). Même s’il ne voit pas cette particularité comme un défaut, Ish Smith aspirerait à un peu plus de stabilité pour la fin de sa carrière.

Pourquoi ne pas prolonger son bail à Washington, une équipe amenée à remonter dans la hiérarchie à l’Est avec le retour prévu de John Wall et dans laquelle il semble s’épanouir ?

« Pour être tout à fait honnête, la saison dernière a été la meilleure année que j’ai eu dans mon basket », a-t-il ajouté pour The Athletic. « J’avais eu aussi de très bonnes années avec Stan Van Gundy à Detroit, avec qui nous avions atteint les playoffs. C’est l’état d’esprit et la volonté de tout le monde, pouvoir avoir de la stabilité et rester dans la même situation tant que l’équipe le souhaite ».

Son profil et sa rentabilité comme doublure en font toutefois un « asset » toujours attrayant pour les autres franchises, d’autant plus qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, à hauteur de 6 millions de dollars. Le joueur aimerait quant à lui poursuivre son rôle de vétéran mais aussi de mentor envers les plus jeunes. Wait and see…