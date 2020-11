Décès de Jimmy Hewitt, l’un des fondateurs du Magic d’Orlando

Juillet 1986, Pat Williams, ancien GM des Sixers, et Bill Frederick, le Maire d’Orlando, débarquent dans le bureau de David Stern avec un chèque de 100 000 dollars et des oreilles de Mickey. Présent ce jour-là, Jimmy Hewitt faisait partie des co-fondateurs du Magic, et il s’est éteint dimanche à l’âge de 79 ans. Atteint d’une maladie neurologique, il venait de contracter le Covid-19.

Homme d’affaires floridien, c’est lui, dès 1985, qui oriente Pat Williams lorsque ce dernier l’interroge : « Quel serait le meilleur endroit pour accueillir une nouvelle franchise NBA ? Jacksonville, Miami ou Tampa ? » Sa réponse ? « Orlando est l’endroit où il faut être. »

Deux ans plus tard, en avril 1987, les propriétaires et la NBA autoriseront la création du Magic, et ce n’est qu’en décembre 1988 que le Magic obtient l’autorisation définitive d’intégrer le championnat. Comment ? En cumulant 10 000 abonnements à l’année pour la première saison.

« Jimmy Hewitt est la raison pour laquelle le Magic et le sport professionnel existent à Orlando » a réagi Alex Martins, le P-dg de la franchise. « C’était sa conviction, sa persévérance, son esprit communautaire et sa vision qui ont fait d’Orlando l’endroit où il fallait être pour ramener la NBA. Il est vraiment le père fondateur de l’Orlando Magic et nous lui en serons éternellement reconnaissants. Il était comme un père pour tous les fans de Magic et il nous manquera énormément. »