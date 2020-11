Prêts à affronter chaque scénario, les Rockets se préparent à recevoir du public

L’ouverture de la saison se rapproche (le 22 décembre prochain), la ligue vient de dévoiler un protocole sanitaire de 134 pages aux différentes franchises mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse à l’aube de cette saison 2020-2021.

Notamment celles qui entourent la présence ou non de spectateurs dans les salles. Il y a déjà deux écoles : d’un côté, les Lakers, les Blazers ou les Bucks qui ont déjà annoncé un huis clos temporaire, de l’autre, le Jazz qui a avancé le chiffre de 1 500 fans autorisés.

Les Rockets, qui ont également des dossiers sportifs capitaux à gérer avec les demandes de transfert de James Harden et Russell Westbrook, se préparent à affronter différents scénarios. Avec une constante : la volonté de recevoir du public.

« Ce sera un défi, mais on est impatient de le relever », a expliqué Tad Brown, le président de la franchise, au Houston Chronicle. « C’est très important de continuer de construire des infrastructures adéquates, en particulier pour nous assurer que nous suivons tous les protocoles de sécurité, indiqués au niveau national, comme par la ligue ou par nos professionnels de la santé, ou encore par les dirigeants des villes et des comtés. »

Ce qui est certain pour le moment, c’est que les deux rencontres de présaison programmées au Toyota Center, les 15 et 17 décembre, seront disputées à huis clos. Ensuite, il est encore prématuré pour savoir si des fans pourront revenir et surtout, si c’est bien le cas, combien seront-ils.

« On est impatient, mais on le sera avec le protocole sanitaire le plus élevé possible », poursuit Brown. « Chaque jour, les choses changent et je pense que la situation sera fluide durant le courant de la saison. On a prévu d’avoir des fans mais une grande partie de tout ça sera basé sur les informations dont on disposera. »