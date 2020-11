Avery Bradley voulait absolument jouer pour Erik Spoelstra

Avec son incroyable parcours jusqu’en finale face à L.A., le Heat a épaté énormément de monde, chez les fans mais aussi chez les joueurs. Avery Bradley était dans une position délicate, absent de « la bulle » à regarder son équipe des Lakers filer jusqu’au titre, avec assez de recul pour apprécier la belle aventure des Floridiens.

« Je regardais ça en tant que fan. Évidemment je supportais mon équipe, mais tu admires toujours beaucoup de gars » note-t-il dans les colonnes du Sen Sentinel. « J’étais en dehors de la bulle, et le Heat m’a interpellé, j’ai vraiment adoré regarder Bam et Jimmy jouer, toute l’équipe. Le coeur et le dévouement qu’ils avaient, la capacité à rester ensemble dans l’adversité… J’ai le sentiment que tout le monde veut faire partie de cette culture, de cette équipe, de cette atmosphère. »

« En regardant tout ça comme un fan, je me disais que je pouvais trouver ma place et aider l’équipe instantanément » décrit celui qui a signé un contrat de deux ans et 11.6 millions de dollars avec Miami. Des mots qui lui permettront de se mettre les fans du Heat dans la poche mais aussi ceux des Lakers à dos.

« Les joueurs jouent les uns pour les autres, c’est un don chez un coach »

Par contre, ça faisait un petit moment qu’il avait envie de jouer sous les ordres d’Erik Spoelstra : « Il est absolument unique, c’est un entraîneur que j’admire depuis toutes ces années, simplement par ce mélange de culture et de style de coaching. Il tire le meilleur de chaque joueur sur le terrain. J’ai l’impression que les joueurs progressent au cours de la saison, ce qui en dit long sur un entraîneur. »

Comme les trois rookies surprises du club, par exemple. « Tyler Herro, Kendrick Nunn et Duncan Robinson ont progressé tout au long de la saison. C’est tout à l’honneur du staff, qui leur a donné confiance et des opportunités de jouer leur jeu sur le parquet, de contribuer avec leur talent chaque soir. Les joueurs jouent les uns pour les autres, c’est un don chez un coach. Je suis tellement content d’avoir enfin l’opportunité de jouer sous ses ordres » se réjouit l’ancien celte, qui a connu de sacrées joutes contre lui au début des années 2010.

Une sorte de cadeau d’anniversaire pour celui fête ses 30 ans aujourd’hui et qui est prêt à tout donner pour son nouveau maillot. « J’ai eu beaucoup de hauts et de bas pendant ma carrière, j’ai perdu mes deux parents, j’ai connu beaucoup d’équipe. C’est une chance d’arriver dans ma onzième saison. Je ne prends rien pour acquis. C’est pour ça que je sais que je vais passer une bonne saison car, honnêtement, je vais tout donner sur le terrain chaque soir. »