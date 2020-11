Anfernee Simons confirmé dans son rôle de doublure de Damian Lillard

Que ce soit chez les revenants, plus ou moins lointains, comme Enes Kanter, Rodney Hood et Carmelo Anthony, ou chez les petits nouveaux, Robert Covington, Harry Giles et Derrick Jones Jr., les Blazers ont été très actifs dans leur recrutement. Mais rien sur les lignes arrières.

La raison en est simple : « Parce qu’on a déjà un meneur remplaçant : Anfernee Simons », assène le GM, Neil Olshey dans The Athletic.

Attendu comme un élément important de la rotation la saison passée, étant donné son immense potentiel offensif, Anfernee Simons a certes continué son apprentissage, doublant au passage sa production, mais sa progression n’a pas été aussi rapide (et tangible) que prévu. Doublé par Gary Trent Jr., il garde toutefois la confiance pleine et entière de son staff à Portland.

D’autant que le système est fait de telle manière qu’Anfernee Simons n’est pas véritablement un meneur mais plutôt un combo, en complément de Damian Lillard ou CJ McCollum selon les matchs.

« 80% de nos possessions l’année passée était jouées avec Dame ou CJ au poste de meneur – c’est notre modèle », reprend le GM de Rip City. « On croit fermement qu’Anfernee Simons est aussi bon ou meilleur que n’importe quel autre meneur qu’on aurait pu signer au minimum. »

Dans un rôle à la Lou Williams

S’étant entraîné avec Darren Collison durant l’intersaison, Anfernee Simons a bien compris qu’il doit progresser sur ses fondamentaux de meneur, à savoir la vision du jeu, la distribution (et plus encore le timing) du cuir et sa maitrise du dribble en toutes circonstances.

Souvent pointé du doigt en défense également, il ne devrait plus autant souffrir la saison prochaine, d’une part car il continue à plancher dessus, et d’autre part car l’effectif des Blazers lui est plus favorable avec une seconde unité plus défensive à ses côtés.

« Avec un banc qui est bien meilleur défensivement, tu peux maintenant laisser Simons être le joueur qu’il est et apporter son scoring en rafale », affirmait récemment Channing Frye dans son podcast. « Mais ils réduisent également son rôle en lui disant : ‘Hey, tu sors du banc et tu vas être notre nouveau Lou Williams. On va mettre des systèmes de jeu en place pour toi. Tu vas scorer, et tous les autres vont au rebond et défendent dur’. »

Plus complets que jamais, les Blazers vont disposer de nombreuses options à tous les postes. Anfernee Simons fera partie des premières sur les lignes arrières, avec un rôle simplifié et explicite. Dans sa troisième année en NBA, il reste plus qu’à laisser parler son talent…