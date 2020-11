Langston Galloway vient compléter le banc des Suns

Après trois saisons correctes aux Pistons, Hoopshype annonce que Langston Galloway revient sur la côte Ouest, et plus précisément aux Suns où il sera l’une des rotations derrière Chris Paul et Devin Booker. En concurrence avec E’Twaun Moore qui vient d’arriver, et Jevon Carter qui vient de prolonger, Langston Galloway apportera encore son adresse à 3-points, et de l’intensité.

Un vrai pro qui n’a pas flanché quand les Pistons ont lâché prise, et qui confirme que la direction voulait absolument recruter des vétérans (Paul, Crowder, Moore, Galloway…) pour mettre fin à une très longue période sans playoffs.

INTERSAISON SUNS 2020

Arrivées/signatures : Jalen Smith, Chris Paul et Abdel Nader (Thunder), Jae Crowder (Heat), Jevon Carter, Dario Saric, Damian Jones (Hawks), E’Twaun Moore (Pelicans), Langston Galloway (Pistons)

Départs : Ricky Rubio (Wolves), Kelly Oubre Jr (Warriors), Ty Jerome et Jalen Lecque (Thunder)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.