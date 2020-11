Sterling Brown, deuxième recrue des Rockets

Ce n’est pas un « 3&D » mais il a le potentiel pour le devenir, et Sterling Brown quitte Milwaukee pour rejoindre les Rockets avec un contrat d’un an au salaire minimum. Arrière/ailier des Bucks depuis trois saisons, Sterling Brown s’était hélas fait connaître en étant la victime de violences policières sur un parking en 2018, et ce n’est qu’il y a 15 jours qu’il a obtenu réparation avec 750 000 dollars d’indemnisation de la part de ville.

Pour Houston, c’est la deuxième recrue de l’automne après Chris Wood, et pour l’instant, les dirigeants opèrent comme si James Harden et Russell Westbrook allaient rester…