Les Knicks font le grand ménage !

Cinq joueurs de l’effectif des Knicks 2019/20 sont priés de faire leurs valises, et il ne s’agit pas des moindres puisque The Athletic annonce que la nouvelle direction a décidé de couper Elfrid Payton, Kenny Wooten et Taj Gibson, et de décliner les « team option » de Bobby Portis et Wayne Ellington, qui se retrouvent du même coup free agents. En revanche, Reggie Bullock serait conservé.

A eux cinq, ils devaient toucher près de 42 millions de dollars cette saison, et le nouveau président, Leon Rose, a donc choisi d’opérer des coupes franches. Cependant, SNY.tv précise que Portis pourrait signer un nouveau contrat avec les Knicks, à un salaire moindre, tandis que Wooten pourrait récupérer un nouveau « two-way contract« . On imagine aussi que Tom Thibodeau compte sur Gibson pour encadrer son jeune effectif.

Une chose est sûre, les Knicks ont décidé de dégraisser pour se positionner sur la « free agency », mais aussi donner du temps de jeu aux jeunes talents, comme R.J. Barrett et Obi Toppin.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, la limite est fixée à 50 matches en raison de crise sanitaire et des incertitudes sur la saison de G-League.

Team Option : possibilité pour une franchise de se séparer d’un joueur et d’en faire un free agent. À l’inverse, elles peuvent aussi activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit free agent.